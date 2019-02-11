Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

"В ближайший час и до конца суток 11 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в пресс-службе.



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Как сообщал УНН, неделя в Украине начнется с дождливой погоды в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла на большинстве территории страны, 9 градусов выше нуля - на юге.



Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.