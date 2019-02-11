Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65859 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131197 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130341 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125293 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161721 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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7 марта, 15:09 • 100354 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104784 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107740 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107297 просмотра
Актуальное
Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Киев  •  УНН

 • 10477 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В ближайший час и до конца суток 11 февраля порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о мигренях и сонливости из-за погоды

Как сообщал УНН, неделя в Украине начнется с дождливой погоды в западных, Житомирской и Винницкой областях, на Закарпатье и Прикарпатье. Температура воздуха днем составит 6 градусов тепла на большинстве территории страны, 9 градусов выше нуля - на юге.

Напомним, синоптики дали прогноз на февраль.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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