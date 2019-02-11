Українців попередили про мігрені та сонливість через погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 11 по 15 лютого будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
“Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 11 по 15 лютого будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.
Синоптики підкреслили, що під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.
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Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як “дуже і надто холодно”. Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність, сонливість.