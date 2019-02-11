Украинцев предупредили о мигренях и сонливости из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 11 по 15 февраля будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 11 по 15 февраля будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.
Синоптики подчеркнули, что во время дискомфортных погодных условий человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционную систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.
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Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Человек характеризует теплоощущения как "очень и очень холодно". Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность, сонливость.