Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Завтра, 12 февраля, в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега; (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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В Киевской области 12 февраля днем значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега; (1-й уровень опасности, желтый).
Спасатели добавили в Киеве до конца суток 11 февраля порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, киевлян предупредили об ухудшении погодных условий.