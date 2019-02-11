Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72151 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98080 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134128 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132933 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131078 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162775 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141476 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145312 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Киев  •  УНН

 • 64774 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Завтра, 12 февраля, в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега; (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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В Киевской области 12 февраля днем значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега; (1-й уровень опасности, желтый).

Спасатели добавили в Киеве до конца суток 11 февраля порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, киевлян предупредили об ухудшении погодных условий.

Украинские Национальные Новости

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