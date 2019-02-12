Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля ночью в Черновицкой области, днем в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега; (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что в Киевской области днем ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега; (І уровень опасности, желтый).
Как сообщал УНН, в Карпатах существует опасность схода лавин.