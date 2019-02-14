ДСНС: через складні погодні умови знеструмлені 84 населені пункти у 4 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 84 населені пункти у чотирьох областях, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“14 лютого через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 84 населені пункти у чотирьох областях, а саме: Черкаська — 10 н.п., Київська — 3 н.п., Чернігівська — 36 н.п., Сумська — 35 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.
“Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 60 чол. та 314 од. техніки”, — додали у ДСНС.
Нагадуємо, минулої доби через складні погодні умови були знеструмлені 188 населених пунктів у 6 областях.