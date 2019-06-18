Второй тур выборов в Британии: Джонсон увеличил отрыв, Рааб выбыл из гонки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Доминик Рааб выбыл из гонки за место лидера консервативной партии Великобритании, в то время как Борис Джонсон утвердил свои позиции, передаёт УНН, ссылаясь на The Independent.
Так, во втором туре голосования в Вестминстере Джонсон получил от депутатов 126 голосов, тогда как в первом туре на прошлой неделе он набрал 114 голосов.
Министр иностранных дел Джереми Хант занял второе место с 46 голосами, опередив Майкла Гоува на 41. Рори Стюарт прибавил 18 голосов, и с 37-ю остался в конкурсе.
Но Доминику Раабу не удалось достичь порога в 33 голоса, необходимых для участия в гонке, он набрал всего 30. Министр внутренних дел Саджид Джавид удержался с 33 голосами.
Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила о том, что покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с поста премьера из-за невозможности вывести страну из состава ЕС. Задачи по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.
По итогам первого тура внутрифракционного голосования, который состоялся 13 июня, экс-глава МИД Борис Джонсон значительно оторвался от других кандидатов в преемники Мэй, получив поддержку 114 из 312 парламентариев, а нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант занял второе место с 43 голосами. Хэнкок получил поддержку 20 депутатов от Консервативной партии. Хотя глава Минздрава и прошел во второй тур вместе с еще шестью кандидатами, на следующий день он снял свою кандидатуру с выборов, пообещав разобраться с тем, как лучше отстоять ценности, которые его “глубоко беспокоят”.