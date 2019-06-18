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Другий тур виборів у Британії: Джонсон збільшив відрив, Рааб вибув з гонки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Домінік Рааб вибув з гонки за місце лідера консервативної партії Великої Британії, в той час як Борис Джонсон закріпив свої позиції, передає УНН, посилаючись на The Independent.

Другий тур виборів у Британії: Джонсон збільшив відрив, Рааб вибув з гонки

Так, у другому турі голосування в Вестмінстері Джонсон отримав від депутатів 126 голосів, тоді як в першому турі минулого тижня він набрав 114 голосів.

Міністр закордонних справ Джеремі Хант посів друге місце з 46 голосами, випередивши Майкла Гоува на 41. Рорі Стюарт додав 18 голосів, і з 37-ма залишився в конкурсі.

Але Домініку Раабе не вдалося досягти порога в 33 голоси, необхідних для участі в гонці, він набрав лише 30. Міністр внутрішніх справ Саджид Джавід втримався з 33 голосами.

Нагадаємо, 24 травня Тереза Мей оголосила про те, що покине пост лідера торі, а з обранням нового глави партії піде і з поста прем'єра через неможливість вивести країну зі складу ЄС. Завдання щодо здійснення Brexit ляже на плечі нового лідера країни і правлячої Консервативної партії.

За підсумками першого туру внутрішньофракційного голосування, який відбувся 13 червня, екс-глава МЗС Борис Джонсон значно відірвався від інших кандидатів у наступники Мей, отримавши підтримку 114 з 312 парламентаріїв, а нинішній глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант посів друге місце з 43 голосами. Хенкок отримав підтримку 20 депутатів від Консервативної партії. Хоча глава МОЗ і пройшов до другого туру разом з ще шістьма кандидатами, на наступний день він зняв свою кандидатуру з виборів, пообіцявши розібратися з тим, як краще відстояти цінності, які його "глибоко турбують".

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