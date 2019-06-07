Мей офіційно залишила посаду лідера Консервативної партії

Однак, Мей залишиться на Даунінг-стріт прем'єр-міністром, поки не буде обраний новий лідер партії торі. Передбачається, що новий лідер - і фактично новий прем'єр-міністр - буде оголошено на тижні, що починається 22 липня.

Наразі 11 депутатів-консерваторів борються за те, щоб змінити Мей на посаді лідера партії. Часу у решти бажаючих вступити в гонку залишається до понеділка.

Нагадаємо, 24 травня британський прем'єр-міністр і лідер консерваторів Тереза Мей оголосила про те, що 7 червня піде у відставку через неможливість реалізувати вихід країни зі складу ЄС. Вона залишатиметься на посаді глави уряду, поки партія не обере нового лідера. Цей процес повинен початися 10 червня і завершитися в другій половині липня.

Раніше про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії відкрито оголосили дев'ять політиків торі. Фаворитом вважається екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров'я і соціального захисту Метт Хенкок, колишня міністр праці і у справах пенсій Естер Маквей, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, екс-лідер Палати громад (де-факто представник британського уряду в нижній палаті парламенту) Андреа Лідсом, міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великобританії Майкл Гоув, глава МВС королівства Саджид Джавид, а також заступник міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування Кот Малтхаус. Ще кілька чільних представників партії розглядають можливість виставити свої кандидатури.