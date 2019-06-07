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6 марта, 17:12 • 143823 просмотра

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Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Киев  •  УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии, передает УНН со ссылкой на Huffington Post.

Однако, Мэй останется на Даунинг-стрит премьер-министром, пока не будет избран новый лидер партии тори. Предполагается, что новый лидер - и фактически новый премьер-министр - будет объявлен на неделе, начинающейся 22 июля.

В настоящее время 11 депутатов-консерваторов борются за то, чтобы сменить Мэй на посту лидера партии. Времени у остальных желающих вступить в гонку остается до понедельника.

Напомним, 24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков тори. Фаворитом считается экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, а также заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кот Малтхаус. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

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