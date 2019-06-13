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У Великій Британії голосували за наступника Мей: визначився фаворит

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Депутати Консервативної партії Великої Британії у вівторок проголосували в першому турі виборів наступника Терези Мей в якості лідера партії і прем'єр-міністра. Всього сьогодні проголосувало 313 кандидатів, передає УНН, посилаючись на Bloomberg.

У Великій Британії голосували за наступника Мей: визначився фаворит

Після оголошення результатів голосування до другого туру пройшли сім кандидатів: Естер Маквей, Андреа Лідсом і Марк Харпер покинули гонку.

Фаворитом став Борис Джонсон, набравши 114 голосів, а міністр закордонних справ Джеремі Хант посів друге місце з 43 голосами. Наступний тур голосування відбудеться у вівторок.

Нагадаємо, 24 травня британський прем'єр-міністр і лідер консерваторів Тереза Мей оголосила про те, що 7 червня піде у відставку через неможливість реалізувати вихід країни зі складу ЄС. Вона залишатиметься на посаді глави уряду, поки партія не обере нового лідера. Цей процес повинен початися 10 червня і завершитися в другій половині липня.

Раніше про намір брати участь у боротьбі за пост лідера Консервативної партії відкрито оголосили дев'ять політиків торі.

Фаворитом вважається екс-глава британського МЗС Борис Джонсон, міністр закордонних справ Джеремі Хант, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр охорони здоров'я і соціального захисту Метт Хенкок, колишня міністр праці і у справах пенсій Естер Маквей, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, екс-лідер Палати громад (де-факто представник британського уряду в нижній палаті парламенту) Андреа Лідсом, міністр навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку Великобританії Майкл Гоув, глава МВС королівства Саджид Джавид, а також заступник міністра у справах регіонів і місцевого самоврядування Кот Малтхаус. Ще кілька чільних представників партії розглядають можливість виставити свої кандидатури. 

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