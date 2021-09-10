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Второй катарский рейс вылетел из Кабула. Кто на борту - неизвестно

Киев  •  УНН

 • 16526 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Второй рейс Qatar Airways, ранее сегодня приземлился в аэропорту Кабула, покинул воздушное пространство Афганистана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flight Radar, передает УНН.

Детали

Так, ранее сегодня стало известно, что уже второй катарский рейс прибыл в аэропорт Кабула после смены власти в Афганистане. После приземления на взлетно-посадочную полосу с самолета выгрузили гуманитарную помощь.

Информацию о том, что самолет покинул Кабул, подтверждает также телеканал CNN. Отмечается, что в настоящее время неясно, сколько пассажиров находится на борту самолета и к какой национальности они принадлежат.

Что было раньше

Накануне первый международный коммерческий рейс после установления власти талибов в Афганистане вылетел из Кабула с более чем сотней иностранцев на борту. Как стало известно СМИ, на борту находились и украинские граждане.

Как сообщил в пятницу утром пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, рейсом из Афганистана вывезли двух украинцев: мать с ребенком.

Добавим

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

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