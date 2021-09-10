З Афганістану вилетів перший літак міжнародного рейсу: серед пасажирів — українці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Перший міжнародний комерційний рейс під керівництвом нового тимчасового уряду Афганістану “Талібан” вилетів з Кабула 9 вересня із понад 100 іноземцями, включаючи деяких громадян США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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На борту рейсу з Кабула до Дохи, що виконується державною авіакомпанією Qatar Airways, перебувало близько 113 осіб. Серед пасажирів — громадяни США, Канади, України, Німеччини та Великої Британії.
Десять громадян США та 11 постійних мешканців перебували на рейсі, повідомив у Twitter речник Державного департаменту США Нед Прайс із “39 запрошених нами”.
Катар і Туреччина допомогли талібам відкрити аеропорт, а джерело повідомило, що пасажири були перевезені в катарській колоні після узгодження з талібами безпечного проходу.
За останні дні міжнародні рейси прилітали з посадовими особами, техніками та допомогою, але це був перший подібний цивільний політ після напруженої евакуації 124 000 іноземців та афганців.
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