ЗМІ: в аеропорту Кабула приземлився літак ВПС Казахстану для евакуації 200 громадян США

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За його інформацією, казахський літак приземлився нещодавно в аеропорту Кабула. На даний момент туди прибувають громадяни іноземних держав, які виявили бажання евакуюватися.

Крім цього, як передає CNN, в кабульському аеропорту недавно приземлився черговий спеціальний борт з Катару, який, як уточнюється, доставив до Афганістану гуманітарну допомогу.

Раніше

Раніше радикальний рух “Талібан” погодився дозволити вилетіти чартерними рейсами з аеропорту Кабула 200 американцям і громадян третіх країн, які залишилися в Афганістані після завершення військової операції США по евакуації.

У середу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що радикали не випускають з Афганістану чартерні авіарейси, якими намагається покинути країну ряд категорій її громадян, і Сполучені Штати працюють над вирішенням цієї проблеми. У свою чергу прес-секретар Білого дому Джен Псакі зазначила, що США через побоювання щодо безпеки не стануть приймати на своїх військових базах чартерні рейси з Афганістану, якщо на борту буде знаходитися велика кількість невідомих американській стороні людей, які не пройшли належну перевірку.