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СМИ: в аэропорту Кабула приземлился самолет ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США

СМИ: в аэропорту Кабула приземлился самолет ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США

Киев  •  УНН

 • 25701 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Специальный борт ВВС Казахстана прибыл в четверг в аэропорт Кабула для эвакуации 200 американцев, а также граждан других стран. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

По его информации, казахский самолет приземлился недавно в аэропорте Кабула. В настоящий момент туда прибывают граждане иностранных государств, изъявившие желание эвакуироваться.

Помимо этого, как передает CNN, в кабульском аэропорту недавно приземлился очередной специальный борт из Катара, который, как уточняется, доставил в Афганистан гуманитарную помощь.

Ранее

Ранее радикальное движение “Талибан” согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам третьих стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикалы не выпускают из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан, и Соединенные Штаты работают над решением данной проблемы. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США из-за опасений относительно безопасности не станут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться большое число неизвестных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.

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