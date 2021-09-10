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Из Афганистана вылетел первый самолет международного рейса: среди пассажиров — украинцы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Первый международный коммерческий рейс под руководством нового временного правительства Афганистана “Талибан” вылетел из Кабула 9 сентября из более чем 100 иностранцами, включая некоторых граждан США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На борту рейса из Кабула в Доху, что выполняется государственной авиакомпанией Qatar Airways, находилось около 113 человек. Среди пассажиров — граждане США, Канады, Украины, Германии и Великобритании.

Десять граждан США и 11 постоянных жителей находились на рейсе, сообщил в Twitter представитель Государственного департамента США Вс Прайс с “39 приглашенных нами”.

Катар и Турция помогли талибам открыть аэропорт, а источник сообщил, что пассажиры были перевезены в катарской колонне после согласования с талибами безопасного прохода.

За последние дни международные рейсы прилетали с должностными лицами, техниками и помощью, но это был первый подобный гражданский полет после напряженной эвакуации 124000 иностранцев и афганцев.

Напомним

В аэропорту Кабула приземлился самолет ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США

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