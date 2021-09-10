Из Афганистана вылетел первый самолет международного рейса: среди пассажиров — украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Первый международный коммерческий рейс под руководством нового временного правительства Афганистана “Талибан” вылетел из Кабула 9 сентября из более чем 100 иностранцами, включая некоторых граждан США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На борту рейса из Кабула в Доху, что выполняется государственной авиакомпанией Qatar Airways, находилось около 113 человек. Среди пассажиров — граждане США, Канады, Украины, Германии и Великобритании.
Десять граждан США и 11 постоянных жителей находились на рейсе, сообщил в Twitter представитель Государственного департамента США Вс Прайс с “39 приглашенных нами”.
Катар и Турция помогли талибам открыть аэропорт, а источник сообщил, что пассажиры были перевезены в катарской колонне после согласования с талибами безопасного прохода.
За последние дни международные рейсы прилетали с должностными лицами, техниками и помощью, но это был первый подобный гражданский полет после напряженной эвакуации 124000 иностранцев и афганцев.
Напомним
В аэропорту Кабула приземлился самолет ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США