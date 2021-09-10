Другий катарський рейс вилетів з Кабула. Хто на борту – невідомо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Другий рейс Qatar Airways, який раніше сьогодні приземлився в аеропорту Кабула, залишив повітряний простір Афганістану. Про це свідчать дані сервісу Flight Radar, передає УНН.
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Так, раніше сьогодні стало відомо, що вже другий рейс катарський рейс прибув в аеропорт Кабула після зміни влади в Афганістані. Після приземлення на злітно-посадкову смугу з літака вивантажили гуманітарну допомогу.
Інформацію про те, що літак залишив Кабул, підтверджує також телеканал CNN. Зазначається, що на даний час неясно, скільки пасажирів знаходиться на борту літака і якій національності вони належать.
Що було раніше
Напередодні перший міжнародний комерційний рейс після встановлення влади талібів в Афганістані вилетів з Кабула з більш ніж сотнею іноземців на борту. Як стало відомо ЗМІ, на борту перебували і українські громадяни.
Як повідомив в п’ятницю вранці прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, рейсом з Афганістану вивезли двох українців: матір з дитиною.
Додамо
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому.