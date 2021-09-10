Ситуація в Афганістані: другий рейс з Катару прибув до Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Другий рейс Qatar Airways прибув в аеропорт Кабула, після зміни влади в Афганістані, в п'ятницю, передає УНН з посиланням на CNN.
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Повідомляється, що після приземлення на злітно-посадкову смугу з літака вивантажили гуманітарну допомогу. Наразі не відомо, чи буде дозволено вилітати пасажирам на цьому рейсі, пише канал, посилаючись на ефір Al Jazeera.
Окрім того, за словами джерела CNN, управління цивільної авіації Афганістану готується до запуску більшої кількості рейсів з Кабула. Відповідно до даних джерела, йдеться про афганських авіаперевізників Kam Air і Ariana Afgan Airlines.
Джерело повідомило, що обслуговуюча компанія в аеропорту буде тією ж, що використовувалася до закриття аеропорту після захоплення талібами Кабула.
Відзначається, що термінал в аеропорту Кабула “готовий” до польотів, і найближчими днями очікуються і інші міжнародні рейси.
Що було раніше
Напередодні перший міжнародний комерційний рейс після встановлення влади талібів в Афганістані вилетів з Кабула з більш ніж сотнею іноземців на борту. Як стало відомо ЗМІ, на борту перебували і українські громадяни.
Як повідомив в п’ятницю вранці прессекретар МЗС України Олег Ніколенко, рейсом з Афганістану вивезли двох українців: мати з дитиною.
Додамо
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому.