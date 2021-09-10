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Рейсом из Афганистана вывезли украинку с ребенком, на данный момент они в Катаре - МИД

Рейсом из Афганистана вывезли украинку с ребенком, на данный момент они в Катаре - МИД

Киев  •  УНН

 • 20659 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Первый международный коммерческий рейс после объявления нового правительства талибов в Афганистане из Кабула 9 сентября вывезли двух украинцев: мать с ребенком. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Николенко подтвердил, что 9 сентября из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане.

Так, рейсом Qatar Airways вывезли более ста человек, подавляющее большинство из которых - иностранцы.

Цитата:

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане выехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились лишь двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", - сообщил дипломат.

Детали

По его словам, рейс прибыл в Доху в четверг в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину.

"Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы предоставить им необходимую консульскую помощь", - добавил представитель МИД.

Контекст

Накануне первый международный коммерческий рейс после установления власти талибов в Афганистане вылетел из Кабула с более сотней иностранцев на борту. Как стало известно СМИ, на борту находились и украинские граждане.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

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