Рейсом з Афганістану вивезли українку з дитиною, наразі вони в Катарі - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Перший міжнародний комерційний рейс після оголошення нового уряду талібів в Афганістані з Кабула 9 вересня вивезли двох українців: матір з дитиною. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.
Ніколенко підтвердив, що 9 вересня з міжнародного аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані.
Так, рейсом Qatar Airways вивезли понад сто людей, переважна більшість з яких — іноземці.
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“На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина. Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно”, — повідомив дипломат.
Деталі
За його словами, рейс прибув до Дохи у четвер о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть ближчим часом повернутися до України.
“Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу”, — додав речник МЗС.
Контекст
Напередодні перший міжнародний комерційний рейс після встановлення влади талібів в Афганістані вилетів з Кабула із понад сотнею іноземців на борту. Як стало відомо ЗМІ, на борту перебували й українські громадяни.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутись додому.