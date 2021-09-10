Ситуация в Афганистане: второй рейс из Катара прибыл в Кабул
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Второй рейс Qatar Airways прибыл в аэропорт Кабула, после смены власти в Афганистане, в пятницу, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Сообщается, что после приземления на взлетно-посадочную полосу с самолета выгрузили гуманитарную помощь. Пока не известно, будет ли разрешено вылетать пассажирам на этом рейсе, пишет канал, ссылаясь на эфир Al Jazeera.
Кроме того, по словам источника CNN, управление гражданской авиации Афганистана готовится к запуску большего количества рейсов из Кабула. Согласно данным источника, речь идет об афганских авиаперевозчиках Kam Air и Ariana Afgan Airlines.
Источник сообщил, что обслуживающая компания в аэропорту будет той же, что использовалась до закрытия аэропорта после захвата талибами Кабула.
Отмечается, что терминал в аэропорту Кабула "готов" к полетам, и в ближайшие дни ожидаются и другие международные рейсы.
Что было ранее
Накануне первый международный коммерческий рейс после установления власти талибов в Афганистане вылетел из Кабула с более чем сотней иностранцев на борту. Как стало известно СМИ, на борту находились и украинские граждане.
Как сообщил в пятницу утром пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, рейсом из Афганистана вывезли двух украинцев: мать с ребенком.
Добавим
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.