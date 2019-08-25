Вторая часть фильма "Черная пантера" выйдет в мае 2022 года

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41987 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118911 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129603 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120788 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125125 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128078 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152831 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150956 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

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Актуальное
Вторая часть фильма "Черная пантера" выйдет в мае 2022 года

Вторая часть фильма "Черная пантера" выйдет в мае 2022 года

Киев  •  УНН

 • 107513 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Вторая часть фантастического фильма Black Panther ("Черная пантера") выйдет на экраны 6 мая 2022 года. Об этом сообщила в субботу в своем Twitter киностудия Marvel Studios, информирует УНН.

Согласно опубликованным данным, режиссером фильма вновь будет Райан Куглер.

Напомним, первая часть "Черной пантеры", вышедшая на экраны в 2018 году, повествует о вымышленной территории Ваканда в Африке, где находятся залежи уникального металла, поглощающего вибрацию. Молодому принцу Ваканды суждено надеть маску пантеры и перевоплотиться в супергероя, олицетворяющего дух саванны, чтобы пресечь очередную попытку сил зла добраться до залежей металла. В фильме снялись Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго и Данай Гурира.

Фантастический фильм завоевал четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), а также премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Лента удостоена "Оскара" в трех номинациях.

Украинские Национальные Новости

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