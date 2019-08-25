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Друга частина фільму "Чорна пантера" вийде в травні 2022 року

Друга частина фільму "Чорна пантера" вийде в травні 2022 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Друга частина фантастичного фільму Black Panther ("Чорна пантера") вийде на екрани 6 травня 2022 року. Про це повідомила в суботу в своєму Twitter кіностудія Marvel Studios, інформує УНН.

Згідно з опублікованими даними, режисером фільму знову буде Райан Куглер.

Нагадаємо, перша частина "Чорної пантери", що вийшла на екрани в 2018 році, розповідає про вигадану території Ваканда в Африці, де знаходяться поклади унікального металу, що поглинає вібрацію. Молодому принцу Ваканди судилося надіти маску пантери і перевтілитися в супергероя, який уособлює дух савани, щоб припинити чергову спробу сил зла дістатися до покладів металу. У фільмі знялися Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, лупить Ніонго і Данай Гуріра.

Фантастичний фільм завоював чотири нагороди премії музичного телеканалу MTV, премію американської Гільдії акторів (за кращі акторський і каскадерські склади), а також премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) за візуальні ефекти. Стрічка удостоєна "Оскара" в трьох номінаціях.

Українські Національні Новини

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