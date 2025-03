Головну премію Гільдії кіноакторів США отримала стрічка "Чорна пантера"

Члени гільдії не вибирають кращий фільм і серіал як такі, тому найпрестижнішою нагородою є премія акторського складу. Серед художніх стрічок в цьому році володарем головної нагороди також могли стати стрічки “Чорний клановець” (BlacKkKlansman), “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody), “Зірка народилася” (A Star Is Born), “Шалено багаті азіати” (Crazy Rich Asians).

У номінації “Кращий акторський склад в драматичному серіалі” перемогу здобув телепроект “Це ми” (This Is Us). Він змагався з серіалами “Американці” (The Americans), “Краще телефонуйте Солу” (Better Call Saul), “Розповідь служниці” (The Handmaid’s Tale) і “Озарк” (Ozark). У сусідами категорії, де змагалися акторські склади комедійних серіалів, нагорода дісталася “Дивною місіс Мейзел” (The Marvelous Mrs. Maisel), якій вдалося обійти такі телепроекти, як “Атланта” (Atlanta), “Баррі” (Barry), “Блиск” (Glow), “Метод Комінскі” (The Kominsky Method).

Американець Рамі Малек завоював премію Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Award) як “Кращий актор” за свою роль у фільмі “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody).

Конкуренцію Малеку, що зіграв роль померлого соліста британської рок-групи Queen Фредді Меркьюрі (1946-1991), становили Крістіан Бейл (“Влада”, Vice), Бредлі Купер (“Зірка народилася”, A Star Is Born), Вігго Мортенсен (“Зелена книга”, Green Book) та Джон Девід Вашингтон (“Чорний клановець”, BlacKkKlansman).

У номінації “Кращий актор другого плану” перемогу здобув Махершала Алі, який зіграв в “Зеленій книзі”, за яку він також номінований на “Оскар”. Крім нього в даній категорії були представлені Річард Грант (“Чи зможете ви мене пробачити?”, Can You Ever Forgive Me?), Адам Драйвер (“Чорний клановец”), Сем Елліотт (“Зірка народилася”), Тімоті Шаламов (“Красивий хлопчик ”, Beautiful Boy).

Кращим актором в драматичному серіалі назвали Джейсона Бейтмана (“Озарк”, Ozark). У категорії “Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі” статуетку отримав Даррен Крісс (“Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів”, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story).

Американка Гленн Клоуз стала володаркою премії Гільдії кіноакторів США (Screen Actors Guild Award) в категорії “Краща актриса” за свою роль у фільмі “Дружина” (The Wife).

З 71-річною Клоуз, яка за роль в “Дружині” вже отримала “Золотий глобус”, в цій номінації змагалися Леді Гага (“Зірка народилася”, A Star Is Born), Олівія Колман (“Фаворитка”, The Favourite), Мелісса Маккарті (“чи зможете ви мене пробачити?”, Can You Ever Forgive Me?), Емілі Блант “Мері Поппінс повертається” (Mary Poppins Returns).

Остання при цьому вдалося здобути перемогу в номінації “Краща актриса другого плану” за роль в хоррор-стрічці “Тихе місце” (A Quiet Place). У цю групу також номінувалися Рейчел Вайс (“Фаворитка”), Емі Адамс (“Влада”, Vice), Марго Роббі (“Дві королеви”, Mary Queen of Scots), Емма Стоун (“Фаворитка”).

Кращою актрисою в драматичному серіалі стала Сандра О (“Вбиваючи Єву”, Killing Eve). У категорії “Краща актриса в міні-серіалі або телефільмі” премію Гільдії отримала Патріша Аркетт (“Втеча з в’язниці Даннемора”, Escape at Dannemora).

Довідка УНН: Гільдія кіноакторів США, заснована в 1933 році, є профспілкою, що представляє інтереси артистів кіно і телебачення, а також інших працівників індустрії, які працюють в Сполучених Штатах. Свою премію організація заснувала в 1995 році. Відтоді вона щороку проводить церемонію вручення почесних нагород за видатні досягнення в області акторської майстерності.

