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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроновая атака на Киев: информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась

Дроновая атака на Киев: информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 05:36  •  7712 просмотра

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КГВА сообщила, что информация о ребенке, который пострадал от атаки дронов в Киеве, не подтвердилась. Ребенок получил травмы не в результате вражеской атаки, как сообщалось ранее.

В столице ребенок получил травмы не в результате вражеской дроновой атаки. Информация о пострадавшем ребенке из-за атаки рф, которая была распространена ранее, не подтвердилась. Об этом в четверг сообщили в КГВА, передает УНН.

UPD Информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась. Он получил травмы не в результате атаки БпЛА

- говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Ранее в КГВА писали, что во время ночной атаки на Киев пострадал ребенок, которого госпитализировали с многочисленными резаными ранами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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