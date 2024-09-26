Дроновая атака на Киев: информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась
Киев • УНН
КГВА сообщила, что информация о ребенке, который пострадал от атаки дронов в Киеве, не подтвердилась. Ребенок получил травмы не в результате вражеской атаки, как сообщалось ранее.
В столице ребенок получил травмы не в результате вражеской дроновой атаки. Информация о пострадавшем ребенке из-за атаки рф, которая была распространена ранее, не подтвердилась. Об этом в четверг сообщили в КГВА, передает УНН.
UPD Информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась. Он получил травмы не в результате атаки БпЛА
Ранее в КГВА писали, что во время ночной атаки на Киев пострадал ребенок, которого госпитализировали с многочисленными резаными ранами.