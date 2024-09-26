Дронова атака на Київ: інформація про постраждалу дитину не підтвердилася
Київ • УНН
КМВА повідомила, що інформація про дитину, яка постраждала від атаки дронів у Києві, не підтвердилася. Дитина отримала травми не внаслідок ворожої атаки, як повідомлялося раніше.
У столиці дитина отримала травми не внаслідок ворожої дронової атаки. Інформація про постраждалу дитину через атаку рф, яка була поширена раніше, не підтвердилася. Про це у четвер повідомили в КМВА, передає УНН.
UPD Інформація про постраждалу дитину не підтвердилася. Вона отримала травми не внаслідок атаки БпЛА
Раніше у КМВА писали, що під час нічної атаки на Київ постраждала дитина, яку госпіталізували з численними різаними ранами.