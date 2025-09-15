Дроны батальона "Рейд" эффектно уничтожили пушку и технику оккупантов
Киев • УНН
Батальон СБС "Рейд" ВСУ продолжает наносить точечные удары по технике и логистике российских оккупантов. Дроноводы подразделения ликвидировали артиллерийское средство врага и нанесли урон его обеспечению.
413-й батальон Сил беспилотных систем "Рейд" показал новые результаты работы своих дронов. Подразделение уничтожило бронированную ремонтно-эвакуационную машину, пушку, склад имущества и несколько автомобилей россиян, продолжая бить по логистике оккупационных войск, сообщает УНН.
Подробности
Возможно, вы видите только секунды кадров. Но за каждым видео - много работы, десятки людей и сотни рисков. И эта работа всегда эффективна
Напомним
На днях Силы беспилотных систем ВСУ поразили НПС "Второво" во Владимирской области РФ. Станция перекачивала дизтопливо в московский кольцевой нефтепродуктопровод.
