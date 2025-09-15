Дроны батальона "Рейд" эффектно уничтожили пушку и технику оккупантов

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 12690 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 27480 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 56814 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 91802 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 76580 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 79989 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 43883 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 80128 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 72089 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40305 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
68%
755мм
Популярные новости
Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро14 сентября, 12:36 • 9470 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве14 сентября, 12:59 • 20124 просмотра
Самолет Enter Air совершил аварийную посадку в аэропорту Краков-Балице: детали14 сентября, 15:13 • 6060 просмотра
Андрей Билецкий: россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать ихVideo17:11 • 8980 просмотра
Конгресс США не будет рассматривать новые санкции против РФ без согласования с Трампом - Джонсон19:02 • 5920 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 84032 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 56410 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 53959 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 80128 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 51074 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Майк Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 16504 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 23925 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 72089 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 56441 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 104912 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Бильд
Таймс
Financial Times
Хранитель

Дроны батальона "Рейд" эффектно уничтожили пушку и технику оккупантов

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Батальон СБС "Рейд" ВСУ продолжает наносить точечные удары по технике и логистике российских оккупантов. Дроноводы подразделения ликвидировали артиллерийское средство врага и нанесли урон его обеспечению.

Дроны батальона "Рейд" эффектно уничтожили пушку и технику оккупантов

413-й батальон Сил беспилотных систем "Рейд" показал новые результаты работы своих дронов. Подразделение уничтожило бронированную ремонтно-эвакуационную машину, пушку, склад имущества и несколько автомобилей россиян, продолжая бить по логистике оккупационных войск, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что батальон СБС "Рейд" ВСУ продолжает наносить точечные удары по технике и логистике российских оккупантов. Дронари подразделения ликвидировали артиллерийское средство врага и нанесли урон его обеспечению.

Возможно, вы видите только секунды кадров. Но за каждым видео - много работы, десятки людей и сотни рисков. И эта работа всегда эффективна

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях Силы беспилотных систем ВСУ поразили НПС "Второво" во Владимирской области РФ. Станция перекачивала дизтопливо в московский кольцевой нефтепродуктопровод.

Атаки на нефтяные объекты в рязани и Луганске: в СБС подтвердили успешные удары05.09.25, 09:07 • 5663 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Вооруженные силы Украины