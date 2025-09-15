$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 12692 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 27492 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 56823 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 91811 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 76588 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 79989 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 43883 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 80128 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 72090 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40305 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Дрони батальйону "Рейд" ефектно знищили гармату та техніку окупантів

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Батальйон СБС "Рейд" ЗСУ продовжує завдавати точкових ударів по техніці та логістиці російських окупантів. Дронарі підрозділу ліквідували артилерійський засіб ворога та завдали втрат його забезпеченню.

Дрони батальйону "Рейд" ефектно знищили гармату та техніку окупантів

413-й батальйон Сил безпілотних систем "Рейд" показав нові результати роботи своїх дронів. Підрозділ знищив броньовану ремонтно-евакуаційну машину, гармату, склад майна та кілька автомобілів росіян, продовжуючи бити по логістиці окупаційних військ, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що батальйон СБС "Рейд" ЗСУ продовжує завдавати точкових ударів по техніці та логістиці російських окупантів. Дронарі підрозділу ліквідували артилерійський засіб ворога та завдали втрат його забезпеченню.

Можливо, ви бачите тільки секунди кадрів. Але за кожним відео - багато роботи, десятки людей і сотні ризиків. І ця робота завжди ефективна

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Днями Сили безпілотних систем ЗСУ уразили НПС "Второво" у володимирській області рф. Станція перекачувала дизпаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

Атаки по нафтових об'єктах у рязані і Луганську: у СБС підтвердили успішні удари05.09.25, 09:07 • 5663 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Збройні сили України