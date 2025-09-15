Дрони батальйону "Рейд" ефектно знищили гармату та техніку окупантів

413-й батальйон Сил безпілотних систем "Рейд" показав нові результати роботи своїх дронів. Підрозділ знищив броньовану ремонтно-евакуаційну машину, гармату, склад майна та кілька автомобілів росіян, продовжуючи бити по логістиці окупаційних військ, повідомляє УНН.

Зазначається, що батальйон СБС "Рейд" ЗСУ продовжує завдавати точкових ударів по техніці та логістиці російських окупантів. Дронарі підрозділу ліквідували артилерійський засіб ворога та завдали втрат його забезпеченню.

Можливо, ви бачите тільки секунди кадрів. Але за кожним відео - багато роботи, десятки людей і сотні ризиків. І ця робота завжди ефективна