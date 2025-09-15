Дрони батальйону "Рейд" ефектно знищили гармату та техніку окупантів
Київ • УНН
Батальйон СБС "Рейд" ЗСУ продовжує завдавати точкових ударів по техніці та логістиці російських окупантів. Дронарі підрозділу ліквідували артилерійський засіб ворога та завдали втрат його забезпеченню.
413-й батальйон Сил безпілотних систем "Рейд" показав нові результати роботи своїх дронів. Підрозділ знищив броньовану ремонтно-евакуаційну машину, гармату, склад майна та кілька автомобілів росіян, продовжуючи бити по логістиці окупаційних військ, повідомляє УНН.
Деталі
Можливо, ви бачите тільки секунди кадрів. Але за кожним відео - багато роботи, десятки людей і сотні ризиків. І ця робота завжди ефективна
Нагадаємо
Днями Сили безпілотних систем ЗСУ уразили НПС "Второво" у володимирській області рф. Станція перекачувала дизпаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу.
