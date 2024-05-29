Дожди с грозами и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура будет колебаться от 9°C ночью до 28°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, ночью на юге страны, Винницкой области и Прикарпатье, днем в Украине, кроме большинства северных областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, на юге, юго-западе и в Кировоградской области 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; в Киеве без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°.