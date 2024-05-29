Дощі з грозами і до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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Київ • УНН

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У більшості областей України 29 травня очікуються короткочасні дощі та грози, температура вночі 9-17°C, вдень 13-28°C.

У більшості областей України сьогодні очікуються короткочасні дощі та грози, температура коливатиметься від 9°C уночі до 28°C удень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За даними синоптиків, уночі на півдні країни, Вінниччині та Прикарпатті, вдень в Україні, окрім більшості північних областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, на півдні, південному-заході та Кіровоградщині 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°.

Погода у столичному регіоні

У Київській області уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза; у Києві без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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