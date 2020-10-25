Довыборы в Раду: явка составила более 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На довыборах в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области явка составила более 50%, передает УНН со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Так, по данным ЦИК, явка по состоянию на 20:00 составила 50,03%.
Напомним, 26 августа в Черниговской области начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном округе №208.
По данным ЦИК, голосование происходило на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №208.