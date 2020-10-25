Довыборы в Раду: явка составила более 50%

Так, по данным ЦИК, явка по состоянию на 20:00 составила 50,03%.

Напомним, 26 августа в Черниговской области начался избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном округе №208.

По данным ЦИК, голосование происходило на 199 избирательных участках, из которых 192 - обычные и 7 - специальные.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №208.