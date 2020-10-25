Довибори у Раду: явка становила понад 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі на Чернігівщині явка становила понад 50%, передає УНН з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.
Так, за даними ЦВК, явка станом на 20:00 становила 50,03%.
Нагадаємо, 26 серпня у Чернігівській області розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному окрузі №208.
За даними ЦВК, голосування відбувалось на 199 виборчих дільницях, з яких 192 — звичайні та 7 — спеціальні.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори народного депутата Україні в окрузі №208.