На Чернігівщині розпочався процес довиборів у Раду

“Сьогодні, 26 серпня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року. Загалом за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 — звичайні та 7 — спеціальні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 серпня Комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів. Відтак, висування кандидатів відбудеться з 27 серпня, передвиборча кампанія триватиме до 23 жовтня, вибори відбудуться 25 жовтня одночасно з місцевими, а результати будуть відомі до 9 листопада включно.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня 2020 року проміжні вибори народного депутата Україні в окрузі №208.