"Взрослые игры": в "жарком" видеоролике показали обновленный дизайн водки PRIME
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В обновленном видеоролике "Взрослые игры" украинский производитель качественного алкоголя ЛВЗ "PRIME" показал измененный дизайн бутылки одноименной водки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал бренда.
Так, заметно, что среди ярких изменений дизайна бутылки - новая фигурная этикетка и новый именной колпак с изящными золотыми гранями.
В компании отметили, что такой рестайлинг бутылки водки Рrime - "это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю".
Производитель также рассказал, что качество водки осталось неизменно высоким, ведь над ее созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ "PRIME". К тому же, при производстве используются только спирты высокого качества и чистая артезианская вода из скважины глубиной 700 м.
Напомним, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.