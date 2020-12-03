"Дорослі ігри": у "спекотному" відеоролику показали оновлений дизайн горілки PRIME

Так, помітно, що серед яскравих змін дизайну пляшки — нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак із витонченими золотими гранями.

У компанії зазначили, що такий рестайлінг пляшки горілки РRIME – "це свіжий та стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачу".

Виробник також розповів, що якість горілки залишилася незмінно високою, адже над її створенням багато років працюють найкращі технологи ЛГЗ "PRIME". До того ж, при виробництві використовуються тільки спирти високої якості та чиста артезіанська вода зі свердловини глибиною 700 м.

Нагадаємо, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.