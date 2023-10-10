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Дорога в Крым: Умеров посетил боевые бригады на юго-восточном направлении

Киев • УНН

 • 444012 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил боевые бригады на юго-восточном направлении. В частности, он заслушал командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского. Определены проблемные вопросы и пути их решения, передает УНН.

Цитата

«Работа с ОСГВ/ОТУ. Юго-восточное направление. Дорога в Крым. Заслушали командующего ОСГВ «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского, определили проблемные вопросы и пути их решения. С командованием бригад 10-го армейского корпуса обсудили приоритеты в поставках вооружения и военной техники», - написал Умеров в Facebook.

Детали

Министр ознакомился с особенностями организации боевого управления на командном пункте оперативной группировки войск «Запорожья».

«Обсудили с руководством ОГВ наиболее чувствительные темы для наших подразделений: противовоздушная оборона, беспилотные авиационные комплексы, РЭБ», - сообщил Умеров.

Кроме того, Умеров наградил украинских воинов, проявивших себя в боях с врагом.

«Каждый день наши военные приближают неизбежную деоккупацию Крыма и всех оккупированных территорий. Ценой тяжелых потерь и жертв», - отметил Умеров.

дДполнение

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал ранее, что Украина прорвала первую линию обороны оккупантов на Запорожье. Он также отметил, что это только начало, ведь вторая линия обороны значительно слабее.

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