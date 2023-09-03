У нас все попереду: Тарнавський про те, що Україна прорвала першу лінію оборони окупантів на Запоріжжі

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Сили оборони України рішуче прорвали першу лінію оборони росії поблизу Запоріжжя після тижнів кропіткої розмінування, і очікують швидших успіхів, оскільки вони натискатимуть на слабшу другу лінію, заявив генерал, який очолює південний контрнаступ.

Тарнавський підрахував, що росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% кожної лінії другої та третьої лінії, оскільки москва не очікувала значних успіхів з боку України.. За його словами, зараз українські війська висуваються з обох сторін пролому та зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час останніх боїв.

Величезне мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки піхотні сапери повільно розчищали піший штурмовий шлях. За словами командувача, російські війська «просто стояли і чекали на українську армію», відбиваючи машини снарядами та безпілотниками.

З проривом росіяни були змушені маневрувати у той час, як українці проривали оборону на своїх танках та іншій бронетехніці.

«Противник підтягує резерви не лише з України, а й з росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше», – сказав Тарнавський. «Все у нас попереду».

На критику щодо контрнаступу Тарнавський заявив, що вважає за краще оцінювати роботу після завершення, і подякував Великій Британії та іншим союзникам за їхню підтримку в підготовці та озброєнні, включно з танками Challenger, які вже діють. «Коли ми почали контрнаступ... витратили на розмінування територій більше часу, ніж очікували», — зізнався він. «На жаль, евакуація поранених була для нас складною. І це теж ускладнювало наше просування.

«На мою думку, росіяни вірили, що українці не пройдуть через цю лінію оборони. Готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця територія була добре підготовлена».

Нагадаємо

У середу українська армія прорвала головну лінію російської оборони в Запорізькій області. Українським солдатам 82-ї повітряно-десантної бригади вдалося прорватися крізь бетонні фортифікаційні споруди, зведені армією рф , відомі також як «лінія суровікіна».