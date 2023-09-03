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У нас все впереди: Тарнавский о том, что Украина прорвала первую линию обороны оккупантов на Запорожье

У нас все впереди: Тарнавский о том, что Украина прорвала первую линию обороны оккупантов на Запорожье

Киев • УНН

 • 698093 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В эксклюзивном интервью’командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский говорит, что его войска совершили важный прорыв под Запорожьем. Он также отмечает, что это только начало, ведь вторая линия обороны значительно слабее. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали 

Силы обороны Украины решительно прорвали первую линию обороны россии вблизи Запорожья после недель кропотливого разминирования, и ожидают более быстрых успехов, поскольку они будут нажимать на более слабую вторую линию, заявил генерал, возглавляющий южное контрнаступление.

Тарнавский подсчитал, что россия посвятила 60% своего времени и ресурсов строительству первой линии обороны и только по 20% каждой линии второй и третьей линии, поскольку москва не ожидала значительных успехов со стороны Украины. По его словам, сейчас украинские войска выдвигаются с обеих сторон пролома и укрепляют свой контроль на территории, захваченной во время последних боев.

Огромное минное поле заблокировало украинские войска на несколько недель, пока пехотные саперы медленно расчищали пеший штурмовой путь. По словам командующего, российские войска «просто стояли и ждали украинскую армию», отбивая машины снарядами и беспилотниками.

С прорывом россияне были вынуждены маневрировать в то время, как украинцы прорывали оборону на своих танках и другой бронетехнике. 

«Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из россии. Но рано или поздно у россиян закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам толчок атаковать больше и быстрее», – сказал Тарнавский. «Все у нас впереди».

В ответ на критику контрнаступления Тарнавский заявил, что предпочитает оценивать работу после завершения, и поблагодарил Великобританию и других союзников за их поддержку в подготовке и вооружении, включая уже действующие танки Challenger. «Когда мы начали контрнаступление... потратили на разминирование территорий больше времени, чем ожидали», — признался он. «К сожалению, эвакуация раненых была для нас сложной. И это тоже затрудняло наше продвижение.

«По моему мнению, русские верили, что украинцы не пройдут через эту линию обороны. Готовились больше года. Они сделали все, чтобы эта территория была хорошо подготовлена».

Напомним

В среду украинская армия прорвала главную линию российской обороны в Запорожской области. Украинским солдатам 82-й воздушно-десантной бригады удалось прорваться сквозь бетонные фортификационные сооружения, возведенные армией рф, известные также как «линия суровикина».

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