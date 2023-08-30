Сили оборони прорвали "лінію суровікіна" окупантів у Запорізькій області - BILD
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У середу українська армія прорвала головну лінію російської оборони в Запорізькій області. Українським солдатам 82-ї повітряно-десантної бригади вдалося прорватися крізь бетонні фортифікаційні споруди, зведені армією рф , відомі також як "лінія суровікіна", про це повідомляє BILD, пише УНН.
Деталі
За «лінією суровікіна» українці з боями прорвалися вглиб території, утримуваної росією, на відстань до двох кілометрів.
У вівторок ввечері російські військові блогери повідомляли про "критичну ситуацію під Вербовим".
BILD пише, що у середу вранці стало зрозуміло, що росія відходить від основної лінії оборони, яка будувалася місяцями. Її солдати, ймовірно, зараз закріпилися в селі Вербове і готують контратаку на втрачені позиції.
Якщо українські військові закріпяться за головною лінією оборони рф, росія постане перед надзвичайно складним вибором -відступити або продовжувати боротьбу, що в обох випадках означатиме поразку.
Доповнення
В середу в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове на півдні.
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