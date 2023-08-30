Силы обороны прорвали "линию суровикина" оккупантов в Запорожской области - BILD
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В среду украинская армия прорвала главную линию российской обороны в Запорожской области. Украинским солдатам 82-й воздушно-десантной бригады удалось прорваться сквозь бетонные фортификационные сооружения, возведенные армией рф, известные также как "линия суровикина", об этом сообщает BILD, пишет УНН.
Детали
По «линии суровикина» украинцы с боями прорвались вглубь территории, удерживаемой россией, на расстояние до двух километров.
Во вторник вечером российские военные блогеры сообщали о "критической ситуации под Вербовым".
BILD пишет, что в среду утром стало понятно, что россия отходит от основной линии обороны, которая строилась месяцами. Ее солдаты, вероятно, сейчас закрепились в селе Вербово и готовят контратаку на утраченные позиции.
Если украинские военные закрепятся за главной линией обороны рф, россия окажется перед чрезвычайно сложным выбором - отступить или продолжать борьбу, что в обоих случаях будет означать поражение.
Дополнение
В среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово на юге.
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