Силы обороны прорвали "линию суровикина" оккупантов в Запорожской области - BILD

Детали

По «линии суровикина» украинцы с боями прорвались вглубь территории, удерживаемой россией, на расстояние до двух километров.

Во вторник вечером российские военные блогеры сообщали о "критической ситуации под Вербовым".

BILD пишет, что в среду утром стало понятно, что россия отходит от основной линии обороны, которая строилась месяцами. Ее солдаты, вероятно, сейчас закрепились в селе Вербово и готовят контратаку на утраченные позиции.

Если украинские военные закрепятся за главной линией обороны рф, россия окажется перед чрезвычайно сложным выбором - отступить или продолжать борьбу, что в обоих случаях будет означать поражение.

Дополнение

В среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербово на юге.

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