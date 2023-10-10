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Дорога в Крим: Умєров відвідав бойові бригади на південно-східному напрямку

Дорога в Крим: Умєров відвідав бойові бригади на південно-східному напрямку

Київ • УНН

 • 444012 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав бойові бригади на південно-східному напрямку. Зокрема, він заслухав командувача ОСУВ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського. Визначено проблемні питання та шляхи їх вирішення, передає УНН.

Цитата

«Робота з ОСУВ/ОТУ. Південно-східний напрям. Дорога в Крим. Заслухали командувача ОСУВ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського, визначили проблемні питання та шляхи їх вирішення. З командуванням бригад 10-го армійського корпусу обговорили пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки», - написав Умєров у Facebook.

Деталі

Міністр ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповування військ «Запоріжжя».

«Обговорили з керівництвом ОУВ найбільш чутливі теми для наших підрозділів: протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ», - повідомив Умєров.

Окрім того, Умєров нагородив українських воїнів, які проявили себе в боях з ворогом.

«Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв», - зазначив Умєров.

Доповнення

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв раніше, що Україна прорвала першу лінію оборони окупантів на Запоріжжі. Він також зазначив, що це лише початок, адже друга лінія оборони значно слабкіша.

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