СБУ разоблачила новые "схемы для уклоняющихся": среди задержанных - руководители военкомата и филиала университета

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"Служба безопасности заблокировала еще пять каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. За деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, стоимость таких "услуг" составляла от 800 до восьми тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и наличия посредников. Отмечается, что благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни уклонистов.

В частности в Харьковской области правоохранители задержали начальника районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья’. Для реализации "схемы" чиновник привлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Правоохранители проинформировали, что полученную подделку уклонисты планировали использовать для выезда за границу.

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В Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятки чиновница "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва. В дальнейшем, как сообщают правоохранители, она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.

На Закарпатье Служба безопасности ликвидировала еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. В Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы, отметили правоохранители. Другую схему, по данным следствия организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу лесными тропами.

Кроме этого, правоохранители разоблачили трех дельцов в Ивано-Франковской области, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в Одесской области.