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СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих - очільники військкомату та філії університету

СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих - очільники військкомату та філії університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Служба безпеки повідомила, що викрила нові "схеми для ухилянтів" та заблокувала ще п'ять каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих фігурантів – начальник одного з районних військкоматів Харківської області та очільниця філії приватного університету у Рівному, передає УНН. 

Цитата

"Служба безпеки заблокувала ще п'ять каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, вартість таких "послуг" становила від 800 до восьми тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників. Зазначається, що завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів.

Зокрема у Харківській області правоохоронці затримали начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для реалізації "схеми" посадовець залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози". Правоохоронці поінформували, що одержану підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.

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У Рівному військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця "гарантувала" військовозобов’язаним "позачергове" зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову. Надалі, як повідомляють правоохоронці, вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

На Закарпатті Служба безпеки ліквідувала ще два канали нелегальної міграції за межі України. У Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону, зазначили правоохоронці. Іншу схему, за даними слідства організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх клієнтів через кордон лісовими стежками.

Крім цього, правоохоронці викрили трьох ділків у Івано-Франківській області, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила, що викрила ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Одеській області.

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