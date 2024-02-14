Донецкая область: россияне обстреляли Краматорск, есть разрушения

К вечеру 14 февраля россияне нанесли удар по Краматорску, что в Донецкой области. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения. Об этом сообщили в Краматорской городской военной администрации, передает УНН.

К вечеру 14 февраля россияне нанесли удар по Краматорску. К счастью, попадание было на открытой местности, однако неподалеку жилой застройки. - рассказали в Краматорском городском совете.

Детали

Отмечается, что из-за этого обстрела изрешечены с десяток частных домохозяйств. Вражеское железо повредило людям заборы, окна и кровли жилых домов.

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Напомним

14 февраля от атак россиян страдали и в Николаевке и Селидово Донецкой области. В результате вражеской атаки в Николаевке погибли двое пожилых людей, еще один гражданский получил ранения.

А в Селидово которое россияне атаковали ночью в результате обстрела погибли три человека, еще 12 травмированы. Среди пострадавших дети.