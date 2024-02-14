Двоє літніх людей загинули через ворожий обстріл Миколаївки на Донеччини
Київ • УНН
Дві літні жінки загинули і один мирний житель отримав поранення в результаті обстрілу російськими військами міста Миколаївка Донецької області.
російські військові сьогодні, 14 лютого, обстріляли Миколаївку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє літніх людей, ще один цивільний отримав поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
2 людини росіяни вбили у Миколаївці. Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення
За його словами, місто потрапило під обстріл близько 14 години. В зоні ураження опинилася житлова забудова.
Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються, вказав Філашкін.
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