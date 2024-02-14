Двое пожилых людей погибли из-за вражеского обстрела Николаевки на Донетчине

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  194581 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  218202 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  212659 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  315046 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  355476 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  286343 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309724 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двое пожилых людей погибли из-за вражеского обстрела Николаевки на Донетчине

Две пожилые женщины погибли и один мирный житель получил ранения в результате обстрела российскими войсками города Николаевка Донецкой области.

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Двое пожилых людей погибли из-за вражеского обстрела Николаевки на Донетчине

Нарушитель заплатит более 130 тыс. гривен штрафа: возле Канева обнаружили два перегруженных грузовика

Два грузовика, перевозившие сельскохозяйственную продукцию вблизи Канева, были перегружены почти на 50% и оштрафованы на общую сумму более 130 000 гривен за превышение весовых ограничений и отсутствие необходимых документов.

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Нарушитель заплатит более 130 тыс. гривен штрафа: возле Канева обнаружили два перегруженных грузовика

"Враг может атаковать энергосистему не только зимой" - глава "Укрэнерго" о возможных отключениях света

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что Россия все еще может атаковать украинские энергетические объекты, поэтому экономное потребление электроэнергии остается необходимым.

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"Враг может атаковать энергосистему не только зимой" - глава "Укрэнерго" о возможных отключениях света

Внешняя торговля Украины в январе ушла в минус на 1,7 млрд долларов

В январе 2024 года дефицит внешней торговли Украины остался на уровне $1,7 млрд, как и в январе 2023 года, поскольку импорт превысил экспорт, несмотря на рост общего объема торговли на 7%.

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Внешняя торговля Украины в январе ушла в минус на 1,7 млрд долларов

Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение

Апелляционный суд Сербии отменил приговор бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, которым он был приговорен к одному году заключения, и вернул дело на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции в Нише.

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Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение

Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.

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Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину

Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"

Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.

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Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"

ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.

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ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.

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Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"

В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной

Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.

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В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной