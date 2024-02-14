Двое пожилых людей погибли из-за вражеского обстрела Николаевки на Донетчине

российские военные сегодня, 14 февраля, обстреляли Николаевку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли двое пожилых людей, еще один гражданский получил ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

2 человека россияне убили в Николаевке. Сейчас известно о двух погибших женщинах - 62 и 74 лет. Кроме того, один человек получил ранения - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, город попал под обстрел около 14 часов. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

Окончательные последствия обстрела еще устанавливаются, указал Филашкин.

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