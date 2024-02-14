Двое пожилых людей погибли из-за вражеского обстрела Николаевки на Донетчине
Две пожилые женщины погибли и один мирный житель получил ранения в результате обстрела российскими войсками города Николаевка Донецкой области.
Нарушитель заплатит более 130 тыс. гривен штрафа: возле Канева обнаружили два перегруженных грузовика
Два грузовика, перевозившие сельскохозяйственную продукцию вблизи Канева, были перегружены почти на 50% и оштрафованы на общую сумму более 130 000 гривен за превышение весовых ограничений и отсутствие необходимых документов.
"Враг может атаковать энергосистему не только зимой" - глава "Укрэнерго" о возможных отключениях света
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что Россия все еще может атаковать украинские энергетические объекты, поэтому экономное потребление электроэнергии остается необходимым.
Внешняя торговля Украины в январе ушла в минус на 1,7 млрд долларов
В январе 2024 года дефицит внешней торговли Украины остался на уровне $1,7 млрд, как и в январе 2023 года, поскольку импорт превысил экспорт, несмотря на рост общего объема торговли на 7%.
Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение
Апелляционный суд Сербии отменил приговор бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, которым он был приговорен к одному году заключения, и вернул дело на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции в Нише.
Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину
В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.
Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"
Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.
Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"
Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.
В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной
Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.