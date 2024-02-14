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Донеччина: росіяни обстріляли Краматорськ, є руйнування

Донеччина: росіяни обстріляли Краматорськ, є руйнування

Київ • УНН

 • 31359 перегляди

14 лютого росіяни завдали артилерійського удару по Краматорську Донецької області, в результаті якого було зруйновано десяток приватних домогосподарств поблизу житлових кварталів, хоча обійшлося без жертв.

Надвечір 14 лютого росіяни завдали удару по Краматорську, що на Донеччині. Минулось без постраждалих, однак є руйнування. Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Надвечір 14 лютого росіяни завдали удару по Краматорську. На щастя, влучання було на відкритій місцевості, проте неподалік житлової забудови.

– розповіли у Краматорській міській раді.

Деталі

Зазначається, що через цей обстріл зрешечені з десяток приватних домогосподарств. Вороже залізяччя пошкодило людям паркани, вікна й покрівлі житлових будинків.

Дефіциту електрики немає, електропостачання на Дніпропетровщині після атаки рф стабільне - Міненерго14.02.24, 10:57 • 28227 переглядiв

Нагадаємо

14 лютого від атак росіян потерпали й у Миколаївці та Селидовому Донецької області. Внаслідок ворожої атаки у Миколаївці загинули  двоє літніх людей, ще один цивільний зазнав поранення.  А у Селидовому яке росіяни атакували вночі внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 травмовані. Серед постраждалих діти. 

Тетяна Салганік

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