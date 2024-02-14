Донеччина: росіяни обстріляли Краматорськ, є руйнування
Київ • УНН
14 лютого росіяни завдали артилерійського удару по Краматорську Донецької області, в результаті якого було зруйновано десяток приватних домогосподарств поблизу житлових кварталів, хоча обійшлося без жертв.
Надвечір 14 лютого росіяни завдали удару по Краматорську, що на Донеччині. Минулось без постраждалих, однак є руйнування. Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Надвечір 14 лютого росіяни завдали удару по Краматорську. На щастя, влучання було на відкритій місцевості, проте неподалік житлової забудови.
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Зазначається, що через цей обстріл зрешечені з десяток приватних домогосподарств. Вороже залізяччя пошкодило людям паркани, вікна й покрівлі житлових будинків.
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Нагадаємо
14 лютого від атак росіян потерпали й у Миколаївці та Селидовому Донецької області. Внаслідок ворожої атаки у Миколаївці загинули двоє літніх людей, ще один цивільний зазнав поранення. А у Селидовому яке росіяни атакували вночі внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 травмовані. Серед постраждалих діти.