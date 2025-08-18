$41.450.00
ukenru
18:51 • 6464 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 13096 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 30705 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 61392 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 125043 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 84394 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 82292 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 66599 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54530 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248092 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Донецк под атакой неизвестных дронов: предварительно, есть прилеты

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Ночью 18 августа временно оккупированный Донецк подвергся массированной атаке дронами. Зафиксированы попадания в разных районах города, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Донецк под атакой неизвестных дронов: предварительно, есть прилеты

18 августа, ночью, временно оккупированный Донецк подвергся массированной атаке дронами. Предварительно, зафиксированы попадания в разных районах города. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Детали

По сообщениям местных источников, в Донецке продолжается атака БПЛА. Прилеты зафиксированы в разных частях города, информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется. Официальных комментариев пока не было.

Напомним

Недавно Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери17.08.25, 14:33 • 3404 просмотра

Вероника Марченко

Война
Донецкая область
Украина
Донецк
Беспилотный летательный аппарат