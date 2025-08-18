Донецк под атакой неизвестных дронов: предварительно, есть прилеты

18 августа, ночью, временно оккупированный Донецк подвергся массированной атаке дронами. Предварительно, зафиксированы попадания в разных районах города. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Детали

По сообщениям местных источников, в Донецке продолжается атака БПЛА. Прилеты зафиксированы в разных частях города, информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется. Официальных комментариев пока не было.

Напомним

Недавно Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

В оккупированном Мелитополе уничтожен склад боеприпасов: оккупанты понесли потери