Донецьк під атакою невідомих дронів: попередньо, є прильоти
Київ • УНН
Вночі 18 серпня тимчасово окупований Донецьк зазнав масованої атаки дронами. Зафіксовано влучання в різних районах міста, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
18 серпня, вночі, тимчасово окупований Донецьк зазнає масованої атаки дронами. Попередньо, зафіксовано влучання в різних районах міста. Про це пише УНН із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Деталі
За повідомленнями місцевих джерел, у Донецьку триває атака БпЛА. Прильоти зафіксовані у різних частинах міста, інформація щодо постраждалих та руйнування наразі уточнюється. Офіційних коментарів поки не було.
Нагадаємо
Нещодавно путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.
В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат17.08.25, 14:33 • 3402 перегляди