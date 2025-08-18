Донецьк під атакою невідомих дронів: попередньо, є прильоти

$41.450.00
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 12542 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 30358 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 60944 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 124798 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 84310 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 82221 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66571 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54507 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248075 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Популярнi новини
Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більшеPhoto17 серпня, 15:09 • 9860 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild17 серпня, 15:35 • 24409 перегляди
Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок росії17 серпня, 16:24 • 5886 перегляди
Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо17 серпня, 16:52 • 7740 перегляди
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto19:19 • 7254 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 60944 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 367167 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 318019 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 321337 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 327843 перегляди
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 22752 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 22148 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 58044 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 47595 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 115881 перегляди
Донецьк під атакою невідомих дронів: попередньо, є прильоти

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Вночі 18 серпня тимчасово окупований Донецьк зазнав масованої атаки дронами. Зафіксовано влучання в різних районах міста, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Донецьк під атакою невідомих дронів: попередньо, є прильоти

18 серпня, вночі, тимчасово окупований Донецьк зазнає масованої атаки дронами. Попередньо, зафіксовано влучання в різних районах міста. Про це пише УНН із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Деталі

За повідомленнями місцевих джерел, у Донецьку триває атака БпЛА. Прильоти зафіксовані у різних частинах міста, інформація щодо постраждалих та руйнування наразі уточнюється. Офіційних коментарів поки не було.

Нагадаємо

Нещодавно путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

В окупованому Мелітополі знищено склад боєприпасів: окупанти зазнали втрат17.08.25, 14:33 • 3402 перегляди

Вероніка Марченко

Війна
Донецька область
Україна
Донецьк
Безпілотний літальний апарат