"Донецк - это Украина": партизаны провели эффективную диверсию возле Дебальцево

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.

Отмечается, что в результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении.

Мы специально выбрали эту точку для атаки - по этому маршруту регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой. Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении