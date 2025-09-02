"Донецк - это Украина": партизаны провели эффективную диверсию возле Дебальцево

$41.320.06
1 сентября, 18:36 • 12473 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 22522 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 31843 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 36864 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 182751 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104516 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 188617 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 196124 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165622 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131879 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
публикации
Эксклюзивы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Париж
Индия
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
MIM-104 Patriot
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат

"Донецк - это Украина": партизаны провели эффективную диверсию возле Дебальцево

Киев • УНН

 10 просмотра

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсию возле Дебальцево, нарушив снабжение оккупационных войск на Донецком направлении. Это снижает боеспособность оккупационной армии.

"Донецк - это Украина": партизаны провели эффективную диверсию возле Дебальцево

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении.

Мы специально выбрали эту точку для атаки - по этому маршруту регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой. Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении

- говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что будут продолжать систематически наносить удары по логистике в тылу врага и снижать его возможности на фронте.

Напомним

Украинские партизаны продолжают наносить ущерб оккупантам на их же территории и нарушают логистику россиян. Так, в конце августа в глубине россии был подорван релейный шкаф на железнодорожном пути.

Агенты "АТЕШ" уничтожили военную технику и инфраструктуру рф24.08.25, 10:37 • 4575 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Донецкая область
Дебальцево