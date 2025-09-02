"Донецк - это Украина": партизаны провели эффективную диверсию возле Дебальцево
Киев • УНН
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсию возле Дебальцево, нарушив снабжение оккупационных войск на Донецком направлении. Это снижает боеспособность оккупационной армии.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении.
Мы специально выбрали эту точку для атаки - по этому маршруту регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой. Здесь задержки в поставках непосредственно влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении
Партизаны отмечают, что будут продолжать систематически наносить удары по логистике в тылу врага и снижать его возможности на фронте.
Напомним
Украинские партизаны продолжают наносить ущерб оккупантам на их же территории и нарушают логистику россиян. Так, в конце августа в глубине россии был подорван релейный шкаф на железнодорожном пути.
